شكرا لقرائتكم خبر عن سفير زامبيا لدى مصر مشيدا بمعرض زهور الربيع: "مدهش ورائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماج جين توبلى، سفير دولة زامبيا لدى مصر، إنه زار معرض زهور الربيع فى الحديقة المجاورة لجامعة القاهرة "حديقة الأورمان"، وذلك قبل أربعة أعوام، مشيرا إلى أن كان شيئا مدهشا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "المعرض هذا العام أنا معجب بما رأيته فيه، فهو مكان رائع ومتسع ومن المنطق أن يقام المعرض داخل المتحف الزراعي".

وتابع: "نحن فى بلادنا نقوم بمعرض زراعى، ونعرضه لمدة 3 أيام، ولكن المعرض فى مصر رائع للغاية".

وقال: "بالنسبة للزراعة، كنت أتساءل دائما، كيف تقومون بمثل هذه الأشياء فى الصحراء، وخاصة وأن كمية المياه محدودة، لذلك نقوم أن المصريين يمكنهم أن يديروا كل شيء".