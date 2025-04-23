شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب جناح بمعرض زهور الربيع: موعد إقامته مناسبة والتنظيم طرق العرض جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أسامة واعر، صاحب أحد الأجنحة المشاركة بمعرض زهور الربيع، إن توقيت إقامة المعرض هذا العام مناسب، مشيرا إلى أن التنظيم وطرق العرض فى المعرض جيدة للغاية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك الكثير من النباتات والزراعات، التي يمكن لزائر المعرض أن يشتريها مثل البشملة وشجر الموالح والشيكو والقرنفل، والكثير من النباتات التي يمكن الحصول عليها".

وتابع: "يمكن للمشتري أن يتحكم في حجم النباتات، خاصة ممن يحرصون على تشجير أو زراعة مساحات خضراء في أسطح المنازل، حيث أن هذه النوعية من الزراعات تحتاج اهتمام أكبر ومياه أكثر".