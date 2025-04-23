شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة نظافة القاهرة: لدينا مهندسون أصحاب خبرات كبيرة فى مجال النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء وليد أبو النصر، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة لديها مجموعة كبيرة من المهندسين، الذين لديهم خبرات كبيرة في مجال النباتات، وعلى رأسها النباتات النادرة، التي يتواجد بعضها بمعرض زهور الربيع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لدينا عدد من المشاتل نغطي به القاهرة بالكامل، المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية، ولدينا القدرة على رفع كفاءة الحدائق والمحاور بجهود ذاتية".

وتابع: "لدينا صوب بالمشاتل التابعة لنا، بحيث تحصل النباتات على مراحل النمو اللازمة على أساس علمي، والمهندسين لدينا على أعلى مستوى، يحصلون على (الفسيلة) لتخرج بالشكل التي هي عليه الآن كاملة وذات شكل جميل في نهاية دورتها".

وقال: "أسعار النباتات في معرض زهور الربيع، هي نفس الأسعار الموجودة بالمشاتل التباعة لنا على مستوى القاهرة، وأريد أن أؤكد أن محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، محب ومهتم للغاية بالنباتات والأزهار والمساحات الخضراء".