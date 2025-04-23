شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون المصرى الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء أعضاء مجلس التعاون المصرى الكويتى.

أكد الوزير عبد العاطى على الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مؤكدًا الحرص على البناء على الزخم الذى تولد عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الكويت فى أبريل 2025 وما تمخض عنها من نتائج مهمة من شأنها الإسهام فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة فى مجال الاستثمار والتجارة.

واستعرض وزير الخارجية الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات القومية التى تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة فى القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص. وأكد فى هذا الإطار على الدور المحورى لرجال الأعمال والصناعة فى دفع التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، موضحًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها فى مصر، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة فى مصر بمختلف المجالات، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة المصرية، وكذلك تطوير التعاون الصناعى من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية.

كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لتعزيز حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، والربط بين الموانئ المصرية والكويتية استفادةً من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى وأفريقيا وغيرها من المناطق الجغرافية، بما يسهم فى تعظيم إمكانيات مصر كقاعدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.