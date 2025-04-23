شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية: ملتزمون بدعم مصر فى مجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت السفيرة الأمريكية فى القاهرة، هيرو مصطفى جارج التزام الولايات المتحدة بدعم مصر في مجال الفضاء وقالت تعليقا على استضافة القاهرة لمؤتمر نيو سبيس أفريقيا إنه لا شيء يمكن أن يلهم العقول مثل مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء واستكشافه.

وقالت في كلمتها في مؤتمر صحفي لشركات أمريكية مشاركة في نيو سبيس أفريقيا، عقد في السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، إن مستكشفي الفضاء الأمريكيين مثل نيل أرمسترونج وسالي رايد وهي أول رائدة فضاء امرأة وأصغرهم ، يلهموننا في دفع خيالنا ودفع الإنسانية قدما من خلال استكشاف الإمكانيات التى يمكن أن ينفع بها الفضاء العالم.



مؤتمر نيو سبيس أفريقيا

وأكدت أن التراث الأمريكي في ريادة الفضاء بدأ مع ناسا لكنه مستمر من خلال الشركات الأمريكية التي تساعد العالم على البقاء على اتصال مستشهدة بما قاله رجل الأعمال جيف بيزوس بأن مهمة هذا الجيل هى بناء طريق إلى الفضاء.

وقالت إن مؤتمر نيو سبيس أفريقيا يعد فرصة كبيرة للتعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتوفير فرص اقتصادية مفيدة وخلق مساحة مشتركة من الإبداع والابتكار وتحقيق مكاسب كبيرة واستكشاف الفرص لجعل العالم أفضل.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها أ فضل قدرات فيما يتعلق بالفضاء في العالم وأعلى مستوى من الدقة ولديها إدارة جديدة عازمة عبر التطور في هذا المجال .

هيرو مصطفى جارج

وقال مايكل بولزيك ، ممثل شركة أمريكية أخرى مشاركة في مؤتمر نيو سبيس أفريقيا إنه يتمنى توفير المزيد من الفرص للسيدات المصريات للعمل مع الشركة مشيرا إلى وجود مهندسة مصرية بالفعل ضمن موظفيهم.



وأكد أن هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها مع مصر باستخدام تكنولوجيا السرعة فرط الصوتية وتقنية الاندماج النووي.



وقال إن هناك فرص كبيرة للشراكة مع مصر التى تتطور بشكل كبير وتعمل بجهد ممتاز في هذا القطاع مشيرا إلى حرصهم على التعاون مع الكوادر المصرية في قطاع الفضاء.

وحول التعاون مع مصر، أضاف أن هناك رغبة في الاستعانة بموزع في مصر لنقل تكنولوجيا الشركة إلى الدول الأفريقية معتبرا ان التعاون سيكون مثالي في مجالات متعددة مثل الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد أن هناك حماس وكوادر مميزة في مصر وأفريقيا ويمكن العمل معهم في المشاريع الخاصة بالشركة.

وقال رو راميانيان، من إحدى الشركات الامريكية المشاركة في المؤتمر إن شركته متخصصة في ذبذبات الراديو ومراقبة مختلف الإشارات والاتصالات والردارات ويمكن لتكنولوجيا الشركة معرفة الاتصالات

الجارية على الأرض من خلال الذكاء الجيوجغرافي ورصد النشاطات غير الشرعية والاستشعار عن بعد ومتابعة المحاصيل والطقس وما إلى ذلك.

وقال ان تكنولوجيا الفضاء يمكن كذلك استخدامها في مكافحة الصيد غير الشرعي وتحسين اقتصاد الدول الأفريقية من خلال المساعدة على الرصد وتتبع الجماعات الإرهابية التى لديها تمويل جيد و تستخدم اجهزة يمكن رصدها مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

وقال د. رو نحن مستعدون للتعاون مع الدول الأفريقية وتقديم التكنولوجيا في مجال الاستشعار عن بعد والتدريب على العمل على استخدام هذه البيانات وبناء القدرات حتى يتكمكنوا من الإصلاح والتشغيل وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن هناك تعاون وكثير من الدول لديها رغبة في بناء الأقمار الصناعية مشيدا برؤية مصر 2030 قائلا إنها ستساعد على تطوير هذه الصناعة في مصر.

ومن جانبه قال عبد القادر عوابدي من شركة أمريكية أخرى مشاركة في المؤتمر إن شركته مهتمة بتمكين الجهات المصرية ودعمها فيما يتعلق بالأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات خلال مدة سنتين فقط وليس ٥ سنوات كما هو حال التعاون في هذا المجال.



وأكد أن موقع مصر الجغرافي متميز جدا لأقمار الشركة وهناك مجال للاستفادة المتبادلة.



وقال إن الحكومة الأمريكية تشجعهم على مشاركة التكنولوجيا التي يطوروها بتكلفة مناسبة بهدف دعم الاتصالات ودعم القدرة على الوصول إلى الإنترنت حول العالم.