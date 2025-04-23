شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: مطلب أمريكا بعدم امتلاكنا سلاح نووى يمكن تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ محاولات إسرائيل لحرف مسار الدبلوماسية باتت واضحة تماما للعيان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأضاف عراقجي: "أجهزتنا الاستخباراتية والأمنية في حالة تأهب تام لمواجهة أي عمليات تخريب أو اغتيال تهدف لدفعنا إلى رد فعل مشروع، والرئيس بزشكيان سيجري زيارة إلى الصين قريبا".



وتابع: "إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك، وإذا كانت لدى الأمريكيين مطالب أخرى غير عملية وغير منطقية فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة".