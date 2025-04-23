شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الارهابى فى كشمير وتعزى الشعب الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف سياحاً فى كشمير من دول مختلفة، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

وأعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الهند الصديق في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، وتؤكد على وقوفها بجانب الهند في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب التى تهدف الي زعزعة أمن واستقرار البلاد.