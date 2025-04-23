شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بتمويل وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمى بـ500 مليون جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وذلك لاستعراض تقرير مفصل حول أبرز مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأكد رئيس الوزراء أن النهوض بإمكانات القطاع الطبي وتعزيز الخدمات المُقدمة من خلاله يشغل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة، وذلك بالنظر إلى أهمية دور هذا القطاع الحيوي في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير سبل الرعاية الصحية لهم بمختلف فئاتهم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تعطي دفعة لجهود تقديم الخدمات الطبية لأبناء الوطن والوصول إليهم في مختلف المحافظات، حيث ساهمت تلك المبادرات الفاعلة في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، وبالتالي زيادة فرص التعافي من العديد من الأمراض المزمنة، كما تعمل المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على تسريع وتيرة تنفيذ التدخلات الطبية الحرجة لتخفيف معاناة المرضى.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الإنتظار شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث استفاد منها حتى الآن نحو 2.6 مليون حالة خضعت لتدخلات جراحية تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 24.4 مليار جنيه، كما انخفض عدد المرضى على تلك القوائم من 50500 مريض عام 2024 إلى 32400 مريض عام 2025.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إحصائيات زراعة الكبد والكلى بداية من عام 2022 حتى عام 2024؛ حيث تم خلال عام 2022 إجراء 371 عملية زراعة كبد، و 1087 عملية زراعة كلى، وفي عام 2023 تم إجراء 396 زراعة كبد، و 1149 زراعة كلى، وفي عام 2024 (حتى الآن) تم إجراء 319 عملية زراعة كبد، وعملية 952 زراعة كلى.

وتابع الوزير أنه تم إجراء 1174 عملية ترقيع قرنية على نفقة الدولة؛ وللمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، ضمن قوائم انتظار، بداية من أول أكتوبر 2024 حتى نهاية مارس 2025، إضافة إلى إجراء 7042 عملية تغيير مفصل على نفقة الدولة، وللمُنتفعين بمنظومة التأمين الصحي؛ ضمن قوائم الانتظار من أول أغسطس 2024 حتى نهاية مارس 2025.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مؤشرات زراعة النخاع ارتفعت من 856 مريضًا ضمن المُنتفعين بالتأمين الصحي عام 2022 إلى 972 مريضًا عام 2024، وتم تنفيذها في 7 مُستشفيات جامعية، بالإضافة إلى زراعة نخاع لـ 281 حالة على نفقة الدولة، بداية من عام 2024 حتى 31 مارس 2025 بتكلفة نحو 27 مليون جنيه، موضحاً أن عدد وحدات زراعة النخاع على مستوى الجمهورية ـ حكومي وأهلي وخاص وجيش وشرطة ـ بلغت 20 وحدة بـ 7 محافظات، بإجمالي 191 غرفة، بينهم 3 وحدات بمستشفيات (معهد ناصر، والشيخ زايد التخصصي، ومركز أورام دار السلام هرمل) بأمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإجمالي 63 غرفة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتوفير التمويل اللازم لدعم وزيادة عدد غرف زراعة النخاع العظمي بوزارة الصحة بقيمة 500 مليون جنيه سنوياً.