شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب "أبو التلقيح الصناعى" يدرس منح نساء أمريكا مكافأة 5 آلاف دولار للإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من المحتمل إقرار مكافأة قدرها 5 آلاف دولار للأمهات الجدد في الوقت الذي تبحث فيه إدارته عن طرق لمكافحة تراجع معدلات الخصوبة في الولايات المتحدة، بعد أن ضغط عليه المراسلون بشأن خطته لزيادة معدلات المواليد.

قال ترامب الذي لقب نفسه خلال حملته الانتخابية 2024 بـ "أبو التلقيح الصناعي"، إن "مكافأة المواليد" خيار محتمل ضمن جهود إدارته، وعند سؤاله عن حافز نقدى محتمل للأمهات قال الرئيس الأمريكى: "تبدو فكرة جيدة"

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تشمل الأفكار الأخرى التي طرحت على إدارة ترامب توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للأطفال، وتمويل التثقيف حول الدورة الشهرية، وتخصيص أماكن في البرامج الفيدرالية للأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أطفال.

جاء رد ترامب بعد أن نشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بيانات تشير إلى ولادة 3.6 مليون طفل في الولايات المتحدة في عام 2024، مع معدل خصوبة أقل من 55 ولادة لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب العام الماضي.

يمثل هذا زيادة بنسبة 1% فقط عن أدنى مستوى قياسي سجل عام 2023، ويظل أقل بكثير من معدلات السنوات السابقة ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة المواليد بين النساء الآسيويات واللاتينيات، بينما انخفضت المعدلات بين النساء السود والبيض والأمريكيات الأصليات، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وصف الرئيس نفسه بأنه "أبو التلقيح الصناعي"، ووقع في فبراير أمر تنفيذيًا يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التلقيح الصناعي وتيسيره.