شكرا لقرائتكم خبر عن 51 هزة ارتدادية تضرب تركيا بعد زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زلزال تركيا.. قال وزير الداخلية التركى، على يرلى كايا، إن عدد الهزات الارتدادية التى أعقبت الزلزال الرئيسى بلغ 51 هزة، كانت أقواها بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح الوزير أن الزلزال الرئيسي، الذى بلغت قوته 6.2 درجات، وقع على عمق 7 كيلومترات واستمر لمدة 13 ثانية، وأضاف أن مركز الطوارئ التركى تلقى أكثر من 6 آلاف اتصال، غالبيتها للاستفسار وتلقى المعلومات.

ورصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لوقوع الزلزال العنيف الذى ضرب مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء.

زلزال تركيا



وأظهرت إحدى اللقطات مشاهد لحالة من الهلع، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يفرون إلى الشوارع مع بدء اهتزاز المبانى بشكل ملحوظ، فى ظل استمرار الهزات الأرضية لبضع ثوان.

وفى وقت سابق من الأربعاء، قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب تركيا، وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

مشاهد لزلزال تركيا



وقال وزير الداخلية على يرلى كايا على إكس إن "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفرى على بحر مرمرة فى إسطنبول"، مضيفا أنّ السكان شعروا به فى المحافظات المحيطة.

ووقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلى (0949 بتوقيت غرينتش) ومركزه فى منطقة سيليفرى على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن سكانا أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.