شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى يؤكدان رفضهما تهديد أمن الملاحة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتى، بالرئيس الجيبوتى "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين، ثم المشاركة فى مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتى على شرف السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات،

وقال الرئيس السيسى، إنه تباحث بشكل مكثف، مع أخيه الرئيس "جيله"، حول الأوضاع الحالية التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

وفى هذا الصدد، أكدا على ضرورة دعم كافة الجهود المبذولة، لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى الصومال الشقيق، وصيانة وحدته، وتكامل وسلامة أراضيه.

كما أكدا على رفض أية محاولات، تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه، بما فى ذلك رفض أى مساع لتشكيل حكومة موازية، وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وتعزيز نفاذية المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.

وأكد الرئيس السيسى، أنهما بحثا أيضا التحديات المشتركة التى تواجه بلدينا فى البحر الأحمر، حيث أكدا على رفض تهديد أمن وحرية الملاحة، فى هذا الشريان التجارى الدولى الحيوى، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمى. واتفقا على المسئولية الحصرية، للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فى حوكمة هذا الممر الملاحى الدولى المهم وتأمينه.



الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى



خلال استقبال الرئيس السيسي



مباحثات بين مصر وجيبوتى



جانب من المباحثات



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى



استقبال حرس الشرف للرئيس السيسي



مباحثات بين مصر وجيبوتى



خلال وداع الرئيس السيسي



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى



جانب من المباحثات



مباحثات بين مصر وجيبوتى



خلال المؤتمر الصحفى



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى



زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى