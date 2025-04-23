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دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان

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  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 4/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 5/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 6/19
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  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 8/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 9/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 10/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 11/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 12/19
  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 13/19
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  • دعم مصرى جيبوتى لأمن واستقرار الصومال والسودان 19/19

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 05:59 م

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتى، بالرئيس الجيبوتى "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

  
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين، ثم المشاركة فى مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتى على شرف السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات،

وقال الرئيس السيسى، إنه تباحث بشكل مكثف، مع أخيه الرئيس "جيله"، حول الأوضاع الحالية التى تشهدها منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر.

وفى هذا الصدد، أكدا على ضرورة دعم كافة الجهود المبذولة، لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى الصومال الشقيق، وصيانة وحدته، وتكامل وسلامة أراضيه.

كما أكدا على رفض أية محاولات، تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه، بما فى ذلك رفض أى مساع لتشكيل حكومة موازية، وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وتعزيز نفاذية المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.

 

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الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى

 

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خلال استقبال الرئيس السيسي

 

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مباحثات بين مصر وجيبوتى

 

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جانب من المباحثات

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (1)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (2)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (3)
استقبال حرس الشرف للرئيس السيسي

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (4)
مباحثات بين مصر وجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (5)
خلال وداع الرئيس السيسي

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (6)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (7)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى 

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (8)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى 

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (9)
جانب من المباحثات

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (10)
مباحثات بين مصر وجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (11)
خلال المؤتمر الصحفى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (12)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (13)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى 

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (14)
جانب من المباحثات

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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