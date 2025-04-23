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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة

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  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 1/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 2/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 3/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 4/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 5/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 6/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 7/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 8/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 9/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 10/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 11/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 12/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 13/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 14/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 15/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 16/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 17/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 18/19
  • الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة 19/19

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 05:59 م

عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى جمهورية جيبوتى الشقيقة.

 

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الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى

 

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خلال استقبال الرئيس السيسي

 

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مباحثات بين مصر وجيبوتى

 

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جانب من المباحثات

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (1)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (2)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (3)
استقبال حرس الشرف للرئيس السيسي

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (4)
مباحثات بين مصر وجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (5)
خلال وداع الرئيس السيسي

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (6)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (7)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى 

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (8)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى 

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (9)
جانب من المباحثات

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (10)
مباحثات بين مصر وجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (11)
خلال المؤتمر الصحفى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (12)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (13)
زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى 

 

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى (14)
جانب من المباحثات

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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