شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لجمهورية جيبوتى الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الأربعاء، 23 أبريل 2025 05:59 م

عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى جمهورية جيبوتى الشقيقة.

الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتى

خلال استقبال الرئيس السيسي

مباحثات بين مصر وجيبوتى

جانب من المباحثات

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

استقبال حرس الشرف للرئيس السيسي

مباحثات بين مصر وجيبوتى

خلال وداع الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

جانب من المباحثات

مباحثات بين مصر وجيبوتى

خلال المؤتمر الصحفى

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

زيارة الرئيس السيسي لجيبوتى

جانب من المباحثات

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