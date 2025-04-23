شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تأسيس مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى وتدشين بنك "مصر - جيبوتى" والان مع تفاصيل الخبر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتى، بالرئيس الجيبوتى "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين، ثم المشاركة فى مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتى على شرف السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات،

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته البالغة، بلقاء أخيه الرئيس "جيله"، فى زيارته الثانية إلى جيبوتى، هذا البلد العزيز، الذى يحتل مكانة خاصة كبيرة فى وجدان كل مصرى.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته، على امتنانه وتقديره لدولة جيبوتى الشقيقة، لما لمسناه من مظاهر الود والترحاب الصادق خلال هذه الزيارة، مضيفًا:"مما يجعلنى أشعر بأننى فى وطنى، وسط أهلى وأشقائى".

وأضاف الرئيس السيسى:"لقد أتيت اليوم، محملًا من الشعب المصرى، برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الإستراتيجية، التى تجمع بين مصر وجيبوتى".

وهنأ الرئيس السيسى جيبوتى، قيادة وشعبا، على النجاح الدبلوماسى المستحق، بفوز "محمود على يوسف"، بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، متمنيا له كل التوفيق فى مهمته الجليلة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه عقد مباحثات مكثفة، مع أخيه الرئيس "جيله"، تناولا خلالها مجالات التعاون الثنائى، فى مختلف القطاعات ذات الأولوية لبلدينا الشقيقين. وفى هذا الإطار، اتفقا على إطلاق برنامج طموح ومشترك، لتحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى، يتضمن عددًا من المشروعات، تتعلــــــق بتأهيـــــــل شـبكة الكهربـاء الوطنيـة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية فى قرية

"عمر جكع"، المقرر تدشينه رسميا فى غضون أيام، وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، فى مناطق مختلفة بجيبوتى.

وأكد الرئيس السيسى فى هذا الصدد، لأخيه الرئيس "جيله"، على التزام مصر، بنقل خبراتها المتميزة لأشقائنا فى جيبوتى، من أجل تحقيق أمن الطاقة لهذا البلد الشقيق.

كما اتفقا أيضا، على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لاسيما فى مجال الموانئ والمناطق الحرة.

وأوضح الرئيس السيسى، أنهما تباحثا، بشأن تنفيذ مشروعات بالشراكة، بين القطاعين العام والخاص المصرى والجيبوتى، مثل إقامة مركز لوجيستى للشركات المصرية فى المنطقة الحرة فى جيبوتى، بالإضافة إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات فى "دوراله"، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتى بشبكة الطرق فى جيبوتى وفى المنطقة، بما يعزز من حركة التجارة البرية.

كما اتفقا، على ضرورة تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال الفترة المقبلة.. من خلال خطوات جادة وعملية.

وفى هذا السياق، أعلن الرئيس السيسى عن تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك"، كما اتفقا على تدشين مقر بنك "مصر – جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة، ووجها بمراجعة الأطر التعاهدية السابقة، ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين.