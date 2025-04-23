شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلن إطلاق برنامج طموح ومشترك لتحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته البالغة، بلقاء أخيه الرئيس "جيله"، فى زيارته الثانية إلى جيبوتى، هذا البلد العزيز، الذى يحتل مكانة خاصة كبيرة فى وجدان كل مصرى.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته، على امتنانه وتقديره لدولة جيبوتى الشقيقة، لما لمسناه من مظاهر الود والترحاب الصادق خلال هذه الزيارة، مضيفًا:"مما يجعلنى أشعر بأننى فى وطنى، وسط أهلى وأشقائى".

وأضاف الرئيس السيسى: "لقد أتيت اليوم، محملاً من الشعب المصرى، برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الإستراتيجية، التى تجمع بين مصر وجيبوتى".

وهنأ الرئيس السيسى جيبوتى، قيادة وشعبا، على النجاح الدبلوماسى المستحق، بفوز "محمود على يوسف"، بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، متمنيا له كل التوفيق فى مهمته الجليلة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه عقد مباحثات مكثفة، مع أخيه الرئيس "جيله"، تناولا خلالها مجالات التعاون الثنائى، فى مختلف القطاعات ذات الأولوية لبلدينا الشقيقين، وفى هذا الإطار، اتفقا على إطلاق برنامج طموح ومشترك، لتحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى، يتضمن عددًا من المشروعات، تتعلــــــق بتأهيـــــــل شـبكة الكهربـاء الوطنيـة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية فى قرية "عمر جكع"، المقرر تدشينه رسميا فى غضون أيام، وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، فى مناطق مختلفة بجيبوتى.