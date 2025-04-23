شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ذعر مذيعة "سى إن إن" على الهواء أثناء حدوث زلزال تركيا بقوة 6.2 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت مذيعة CNN تركيا، ميلتم بوزباي أوغلو، بحالة من الذعر على الهواء مباشرة أثناء تلقيها ضيوفًا في برنامج تليفزيونى عندما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إسطنبول فى تركيا.

زلزال تركيا اليوم

وظهرت أثار الخوف على المذيعة أثناء حدوث الزلزال.

وأكد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، أنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب فى أعقاب الزلزال العنيف الذى ضرب مدينة إسطنبول، وبلغت قوته 6.2 درجة.

وقال أردوغان - في منشور على منصة "إكس" نقلته قناة "تي آر تي" التركية اليوم الأربعاء، "أتمنى السلامة لمواطنينا، ونحن نراقب التطورات عن كثب " .

وكانت وكالة إدارة الطوارئ التركية قد أفادت بأن مركز الزلزال يقع في بحر مرمرة على بعد أكثر من 23 كيلومترا قبالة سواحل مدينة إسطنبول، وعلى عمق 6.9 كيلومتر، فيما لم ترد بعد تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية .