شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تهتز.. شاهد لحظة وقوع زلزال تركيا اليوم بقوة 6.2 درجة وهروب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لوقوع الزلزال العنيف الذى ضرب مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء.

زلزال تركيا



وأظهرت إحدى اللقطات مشاهد لحالة من الهلع، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يفرون إلى الشوارع مع بدء اهتزاز المبانى بشكل ملحوظ، فى ظل استمرار الهزات الأرضية لبضع ثوان.

وفى وقت سابق من الأربعاء، قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب تركيا، وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

مشاهد لزلزال تركيا



وقال وزير الداخلية على يرلى كايا على إكس إن "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفرى على بحر مرمرة فى إسطنبول"، مضيفا أنّ السكان شعروا به فى المحافظات المحيطة.

ووقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلى (0949 بتوقيت غرينتش) ومركزه فى منطقة سيليفرى على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن سكانا أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.