شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم عن الرحلات لمصر للطيران بخصوص العمل بالتوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصر للطيران في بيان لها اليوم الأربعاء أنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي.

وتهيب مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف المطارات المصرية، فضلاً عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.