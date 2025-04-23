شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 10 كليات.. تفاصيل بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بـ الجامعات الأهلية الجديدة التى تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأى العام بالمشروعات القومية الجديدة فى التعليم العالى، وتعزيز الشفافية، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

وفى هذا الإطار، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة طنطا الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة طنطا الأهلية الكليات التالية:

1. الطب

2. طب الأسنان

3. الصيدلة

4. التمريض

5. الهندسة

6. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

7. العلوم

8. الأعمال

9. الألسن

10. العلوم الاجتماعية والإنسانية

وتُعد الجامعات الأهلية الجديدة من ركائز تطوير منظومة التعليم العالي، حيث تقدم برامج دراسية متطورة، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تُعزز من الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.