شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ينعى محمد صلاح الدين أحد أعضاء النيابة والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار محمد شوقى النائب العام، اليوم محمد صلاح الدين نجيب الألفى وكيل النائب العام الذى وفاته المنية.

وقال النائب العام فى النعى:

بسم الله الرحمن الرحيم..إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ينعي النائب العام المستشار محمد شوقي، محمد صلاح الدين نجيب الألفى، وكيل النائب العام، الذى وافته المنية، ويُعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.