شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء قاعدة بيانات تضم الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً للوقوف على آليات تعزيز كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وطرق الدفع بوتيرة العمل لتحقيق رضا المواطنين.

وأكد "النجار"، خلال اللقاء، أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة بما في ذلك الكوادر البشرية والمعدات وخطط توزيعها جغرافيًا بما يضمن تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء الميداني.

وشدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء على ضرورة إجراء حصر دقيق للمدخلات والمصروفات الخاصة بقطاع النظافة إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للوصول إلى المستوى الأمثل من الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأشار المحافظ" إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في ملف الجمع السكني للمخلفات التي تم تنفيذها بعدد من الوحدات المحلية بمراكز المحافظة والتي ساهمت في رفع كفاءة العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية تعميم تلك التجارب في مناطق أخرى مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات قد تطرأ لضمان التطوير المستمر.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطط العمل الجارية، حيث وجّه المحافظ بالمتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم معها مشدّدًا على ضرورة التطبيق الفعّال لآليات الجمع المنزلي للمخلفات لما لها من أثر إيجابي مباشر على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري العام.

وكلف المحافظ، بتفعيل دور إدارة المخلفات في الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء الأحياء والمراكز المكلفين بملف النظافة إلى جانب الرصد الميداني الدوري لحالة النظافة وعدم السماح بوجود بؤر لتجمع المخلفات.

واختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الأجهزة التنفيذية يجب أن تتكامل مع رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على المحال والمنشآت التجارية بالمشاركة الإيجابية في الحفاظ على نظافة البيئة ووضع صناديق للقمامة أمام المحال لتحسين حالة النظافة بمحيطها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ومحمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.