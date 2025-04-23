شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة الفجر بعد تطبيق التوقيت الصيفى الجمعة 25-4-2025 بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صلاة الفجر بعد تطبيق التوقيت الصيفي، والذى يفصلنا عن تطبيقه ساعات معدودة.

ولقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت صلاة الفجر الجمعة 25-4-2025، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، فى عدد من محافظات مصر.

موعد أذان الفجر فى محافظات مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي :

- موعد أذان الفجر بالقاهرة 4:44 م

- موعد أذان الفجر بالإسكندرية 4:46 م

- موعد أذان الفجر بطنطا 4:43 م

- موعد أذان الفجر بالمنصورة 4:41 م

- موعد أذان الفجر بالزقازيق 4:42 م

- موعد أذان الفجر بسوهاج 4:51 م

- موعد أذان الفجر ببنى سويف 4:47 م

- موعد أذان الفجر بالمنيا 4:51 م

- موعد أذان الفجر بقنا 4:48 م

- موعد أذان الفجر بأسوان 4:52 م

- موعد أذان الفجر بمطروح 4:57 م

- موعد أذان الفجر بالغردقة 4:41 م

- موعد أذان الفجر بالإسماعيلية 4:39 م

- موعد أذان الفجر فى بورسعيد 4:37 م

- موعد أذان الفجر بدمياط 4:39 م

- موعد أذان الفجر بشرم الشيخ 4:38 م

- موعد أذان الفجر بالفيوم 4:48 م

- موعد أذان الفجر بكفر الشيخ 4:43 م