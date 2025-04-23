شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأردنية تنفذ قرارا قضائيا وتصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادرت الشرطة الأردنية مقار جماعة الإخوان الإرهابية فى إجراء قانونى بعد اكتشاف مخطط تخريبي.

أعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، حظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق كافة مقارها ومصادرة ممتلكاتها، مشيرا إلى أن الانضمام لجماعة الإخوان أمرا محظورا أمام القانون.

أكد وزير الداخلية الأردنى، فى مؤتمر صحفى، ثبوت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة بأنشطة لزعزعة استقرار النظام العام.