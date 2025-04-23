شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالأربعاء، 23 أبريل 2025 02:17 م
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس 24 أبريل 2025، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر .
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي: الطقس في القاهرة
ويشهد طقس غدا، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.
العظمى 28 درجة.
الصغرى 18 درجة.
العظمى 23 درجة.
الصغرى 14 درجة.
العظمى 21 درجة.
الصغرى 13 درجة.
العظمى 39 درجة.
الصغرى 22 درجة.
العظمى 41 درجة.
الصغرى 23 درجة.
العظمى 44 درجة.
الصغرى 25 درجة.
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