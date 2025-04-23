شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يشكر الرئيس السيسى على مواقفه الشجاعة وإفشاله لمخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مواقفه الشجاعة وخاصة منعه تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، كما وجه الشكر للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على دعم الشعب الفلسطينى وموقفه الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى إلى الأردن ورعايته للأماكن المقدسة في فلسطين.

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن من أولويات القيادة الفلسطينية "مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني".

ووجه الشكر لقادة الدول العربية الشقيقة من ملوك وأمراء ورؤساء دون استثناء على وقوفهم الداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير".