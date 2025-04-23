شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الخطط وأولويات العمل والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع أعضائه وعضواته، والأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني للمجلس، لمتابعة الخطط وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة موجهة لهم الشكر والتقدير لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة ضرورة العمل على ملف تنمية الطفولة المبكرة مع عقد ورش العمل اللازمة مع الجهات المعنية والشريكة في وضع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية التنفيذية لاستكمال مستهدفات العمل، كما وجهت بسرعة الانتهاء من اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان الدائمة وآليات عملها.

وقالت "السنباطي"، إن الاجتماع شهد عدد من المناقشات حول اللوائح المالية الخاصة بالمجلس وضوابط العمل، مؤكدة على أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدة خطوات جادة في عدد من الملفات الخاصة بحماية الطفل، لافتة إلى أن المجلس سيتوسع في العمل على تعزيز التربية الواعية ووترسيخ القيم مع التركيز على دور المؤسسات الدينية في هذا الشأن.

واستمعت الدكتورة سحر السنباطي إلى مقترحات وتوصيات السادة أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة ببعض الملفات الهامة والتي يعمل عليها المجلس، ومنها بعض المقترحات الخاصة بتطوير الإعلام المجتمعي وتنفيذ بعض المبادرات الخاصة بالتوعية بدور المجلس في حماية الطفل والخدمات المقدمة من الإدارة العامة لنجدة الطفل.