اتحاد العمال: عمال النسيج ركيزة الاقتصاد الوطني.. ونقابتهم نموذج في الدفاع عن الحقوق

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، خلال كلمته في الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن قطاع الغزل والنسيج وحليج الأقطان يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد الشرايين الحيوية التي تدعم مسيرة التنمية في البلاد.

وتوجه الجمل بتحية خاصة إلى النقابي المخضرم عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، مشيدًا بدوره القيادي وجهوده في توحيد الصفوف، والدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، وقال:

"اجتمعتم اليوم في بيتكم النقابي، لتجددوا العهد على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، تحت قيادة وطنية بحجم الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم، الذي نثق فيه ونقدّر حكمته في قيادة النقابة."

وأشار إلى أن عمال الغزل والنسيج، الذين يتجاوز عددهم مليون ومئتي ألف عامل، هم سواعد هذه الصناعة العريقة، وبجهودهم وإخلاصهم تواصل الصناعة المصرية عطاءها، وترسّخ مكانتها التاريخية في الإنتاج والتصدير.

وأضاف الجمل: "نتابع باهتمام بالغ أداء نقابتكم، ونشهد لكم بالحرص الدائم على تحسين ظروف العمل، وتحقيق المطالب المشروعة، والمشاركة بفاعلية في عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الصناعة على مستوى الجمهورية."

وأكد رئيس اتحاد العمال أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود، وروح المسؤولية الوطنية من الجميع، مشددًا على أن وحدة الصف العمالي هي الضامن الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات.

كما ثمّن الجمل ما وصفه بـ"الاهتمام الرئاسي غير المسبوق" بتطوير صناعة الغزل والنسيج، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم الحكومي المستمر بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وبدور وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، في تنفيذ خطط التطوير والتحديث داخل شركات هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقف داعمًا لكل خطوات النقابة العامة للغزل والنسيج، وسيظل شريكًا في تحقيق المكاسب العمالية وتوفير بيئة عمل لائقة تليق بتاريخ ومكانة هذه الصناعة.

وتوجه الجمل بتحية تقدير لكل أعضاء الجمعية العمومية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق، والإخلاص في العطاء من أجل مستقبل أفضل للعمال ولمصر كلها.



