شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة بأغلب الأنحاء وهذا موعد انكسار درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على أغلب الأنحاء تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تنشط الرياح على بعض المناطق التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة، ومن المتوقع انكسار حدة الارتفاعات اعتبارا من غدا الخميس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويشهد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 23 درجة.

قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.