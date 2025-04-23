شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالتزامن مع بدء التوقيت الصيفى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يغير مترو الأنفاق، ساعته بالتزامن مع بداية الساعات الأولى للجمعة القادم، مساء غدا الخميس، للعمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من منتصف الليل مساء الخميس، لتصبح الساعة حينها 01:01 صباحًا.

وتبدأ مواعيد عمل محطات المترو الثلاثة من الساعة 5 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.

وتم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ( 1375) رحلة يوميا ، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (510 رحلة)، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى (602 رحلة)، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات (263 رحلة).

وتستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي والذي ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وكان مجلس الوزراء أعلن عن بدء العمل بـ التوقيت الصيفي الخميس المقبل بـ تقديم الساعة 60 دقيقة، عند الساعة 12 صباحاً.