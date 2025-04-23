شكرا لقرائتكم خبر عن وفود عربية ودولية بعمومية الغزل والنسيج تشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الجمعية العمومية لـ نقابة العاملين بالغزل والنسيج تكريمًا لافتًا من عدد من القيادات النقابية العربية والدولية، التي أشادت بالدور الريادي للنقابة في خدمة العمال، وبدور مصر السياسي والنقابي في دعم قضايا الشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وخلال كلمته، وجّه خليفة المبروك، الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال ليبيا، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن "الرئيس السيسي أرسى مبدأ المنافسة الشريفة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام ويعزز الإنتاج الوطني". كما أشاد المبروك بالدور القيادي لأكثر من مليون و200 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج، مثمنًا كذلك مساهمة المرأة العاملة في دفع عجلة التنمية والإنتاج.

ومن جانبه، قال محمد الرويحة، رئيس اتحاد عمال ليبيا، إن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يعتز بما يراه من أداء قوي للنقابات المصرية، وعلى رأسها نقابة الغزل والنسيج، قائلاً: "عندما نرى نقابة عربية تعمل بهذا المستوى من الحرفية والمسؤولية، نشعر بالفخر بقامات نقابية تخدم أوطانها وعمالها بكل إخلاص".

أما بامبيس كريستاس، الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، فقد عبّر عن سعادته الكبيرة بحضور الجمعية العمومية ممثلاً عن 110 ملايين عامل حول العالم من 134 دولة، مؤكدًا أن "نقابة الغزل والنسيج واحدة من النقابات القيادية في مصر". وأضاف: "نعيش في عالم يموج بالأزمات، من اعتداءات الاحتلال في فلسطين إلى الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة في أوروبا، وكلها تضرب الطبقة العاملة في الصميم، ما يستوجب التضامن النقابي الدولي لمواجهتها".

ونقل عيد النامولي، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، تحيات الطبقة العاملة الفلسطينية من غزة والضفة ورام الله إلى عمال مصر، مؤكدًا أن "مشاركة اتحاد عمال فلسطين في عمومية الغزل والنسيج شرف كبير، خاصة على أرض تنعم بالأمن والاستقرار"، وأدان النامولي بشدة جرائم الكيان الصهيوني المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن "العدوان خلف أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، وما يجري هو جريمة إنسانية مكتملة الأركان".

وأضاف: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لكل محاولات التهجير، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته المشروعة حتى تحقيق استقلاله وإقامة دولته على أرضه".