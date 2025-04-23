شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الكبارى بمسار الخط الأول للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار السريع وتتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.

ابرز أعمال كبارى المسار (كوبري مسار النيل)كوبري مسار النيل يُعد من أبرز المشروعات الهندسية ضمن الخط الأول للقطار كهربائي السريع في مصر ، والذي يربط بين العين السخنة والعلمين ومرسى طروح .

يقع الكوبري جنوب حلوان ، في منطقة كفر العلو ، ويُعتبر أول جسر للقطار كهربائي السريع يعبر نهر النيل في مصر. يربط بين ضفتي النهر، مما يُعزز من فاءة النقل ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بلغ الطول الاجمالى للكوبري حوالي 2.52 كم ، مما يجعله من اطول الكباري التي تفذها وزارة النقل ضمن مشروع القطار السريع ، يُنفذ باستخدام نظام "العربات متحركة" (Cantilever Carriage) ، وهو أسلوب هندسي متقدم يسمح ببناء جسر بدون الحاجة إلى دعامات مؤقتة في مجرى النهر، مما يُقلل من التأثير البيئي يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

ربط الجغرافي: يربط الكوبري بين منطقتي كفر العلو والمرازيق .

تنفذ الكوبري بأياد مصرية خالصة، من خلال شركات وطنية لام انترناشيونال - السعداء - الوطنية للتشييد سامكو) تحت إشراف الهيئة القومية للطرق والكباري.