شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارا من مساء غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 23 أبريل 2025 12:34 م
اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بـ التوقيت الصيفي اعتباراً من مساء غد الخميس.
واوضحت الهيئة عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 01:00 صباحاً على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة .
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