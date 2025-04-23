شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارا من مساء غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بـ التوقيت الصيفي اعتباراً من مساء غد الخميس.

واوضحت الهيئة عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 01:00 صباحاً على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة .