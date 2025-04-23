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السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارا من مساء غد الخميس

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السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارا من مساء غد الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 23 أبريل 2025 12:34 م

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بـ التوقيت الصيفي اعتباراً من مساء غد الخميس.

واوضحت الهيئة عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 01:00 صباحاً على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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