شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.