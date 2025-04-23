شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطرق: 80% نسب تنفيذ الجسور بمسار الخط الأول للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن كوبرى خور مايو من أكبر الأعمال بمسار القطار الكهربائي السريع، وارتفاعه 80 متر، مشيرا إلى أن الأعمال الصناعية بالمسار أعمال ضخمة منها كوبرى النيل ويمر من أضيق مكان بنهر النيل، ويتم تنفيذه بنظام العربات، وكذلك كوبرى مسار المشروع باكتوبر بطول 16 كم.

وأوضح عبد الجواد ، خلال جولة صحفية بمحطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، أن نسب تنفيذ الجسور أكثر من 80 % حتى الان بمسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.



جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.