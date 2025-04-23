شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: نشيد بالموقف المصرى الأردنى الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بالموقف المصري الأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وقال عباس فى كلمته أمام المجلس المركزي الفلسطيني، إن أولويتنا الأولى وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية، موضحا أنه لا يمكن ولا يصح النظر لضحايا الحرب الفلسطينيين كمجرد أرقام.