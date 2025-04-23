شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطرق: نسفنا 25 مليون متر مكعب ردم بمسار القطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تجريبا قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ أعمال الجسر الترابى للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية من كبارى وأنفاق وبرابخ.

وأوضح عبد الجواد، خلال جولة صحفية بمحطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، أن مسار القطار يسير بمنسوب له مواصفات حتى يصل المنسوب الى محطة السخنة ليكون بمستوى سطح البحر ويكون المنسوب صفر، وهو ما يجعلنا نحفر فى بعض المناطق بأعماق، وفى مناطق أخرى نرتفع عن الأرض بالردم أو الكبارى، وهو ما يجعل معدلات التنفيذ تمثل تحدى كبير للشركات المصرية.

وأشار إلى أنه تم نسف 25 مليون متر مكعب، خلال تنفيذ المسار، وتم حفر 95 مليون متر مكعب، و86 مليون متر مكعب ردم، بالمسار وهى نسب كبيرة جدا وتحتاج جهد كبير، وكل ذلك يتم بسواعد مصرية، ونعمل بمواصفات عالمية، مشيرا الى أن كل الشركات كانت تعمل فى وقت واحد ليتم العمل بمواصفات منضبطه.

جدير بالذكر، أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.