شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل بزيادة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر إبريل، حيث اشارت الى استمرار الصرف اليوم بالزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم، ويصرف المستفيدون من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة "جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.