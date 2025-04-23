شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 23 ابريل 2025 إلى الاثنين 28 ابريل 2025، حيث يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلي : الأربعاء 23 ابريل 2025:

يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.



اعتبارا من الخميس 24 ابريل 2025، انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (7:4) درجة، لتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (29:28) درجة، والسواحل الشمالية من (24:23) درجة، وجنوب البلاد من (38:31) درجة

من الخميس 24 أبريل إلى الإثنين 28 أبريل 2025:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: الطقس في القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.