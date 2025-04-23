شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة 28 درجة.. حالة الطقس غدا وانخفاض جديد بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس 24 ابريل 2025، انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (7:4) درجة، لتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (29:28) درجة، والسواحل الشمالية من (24:23) درجة، وجنوب البلاد من (38:31) درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 23 درجة.

قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.