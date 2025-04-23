شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 23-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية ،كما وفرت اليوم الاربعاء 23- 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
الطماطم 10 جنيهات.
البصل 10 جنيها .
البطاطس 10جنيهات.
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 16 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .
الكوسة بـ 20 جنيها.
الباذنجان العروس 20 جنيها .
الفلفل البلدي بـ 25جنيها.
الفلفل الألوان بـ100 جنيها .
الليمون بـ 80 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 20جنيها.
الموز البلدي بـ 45 جنيه.
الفراولة 40 جنيها.
الجوافة 40 جنيها.
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