شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق: إرجاء إنشاء محطتين للقطار السريع بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق، أنه تم إرجاء تنفيذ محطتين لـ القطار السريع فى الساحل الشمالى وسيتم تنفيذها لاحقا بعد زيادة السكان فى هذه المناطق، مشيرا إلى أن الخط الأول سيعمل قريبا وكل المسارات يتم تنفيذها بسواعد مصرية.

وأضاف خلال جولة صحفية بمحطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، هناك تحالف مصرى عالمى ينفذ المشروع، ويتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور والأعمال الصناعية ( كبارى المسار - كبارى السيارات لكبرى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة)، كما يتم تنفيذ الأعمال الأعمال الكهروميكانيكية للمحطات بواسطة تحالف أوراسكوم مع شركتين (المقاولون العرب - السويدي اليكتريك).

كما تم إسناد أعمال توريد الوحدات المتحركة وأعمال الأنظمة والسكة لتحالف سيمينز مع شركتين وطنيتين ) أوراسكوم - المقاولون العرب )

وأشار رئيس الهيئة،إلى أن الشبكة تتكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.































