شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات بستعرض مع عمومية الغزل والنسيج الموازنة العامة والحسابات الختامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب البلبسي، الأمين العام لـ نقابة العاملين بالغزل والنسيج، عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، بنسبة حضور بلغت 95% من الأعضاء، وهو ما يعكس اهتمام وحرص أعضاء الجمعية العمومية على متابعة أداء النقابة وخططها المستقبلية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، انطلاق فعاليات الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أهمية المرحلة الحالية التي تشهد حراكًا واسعًا في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج، ودور النقابة في دعم العاملين والارتقاء بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عبد الله، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، نتائج مراجعة الجهاز للموازنة العامة للنقابة والحسابات الختامية، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات التي وردت في التقرير المالي، والتي يجري العمل حاليًا على تسويتها بالتعاون بين الجهاز والنقابة.

أبرز ملاحظات الجهاز:

عدم قيام النقابة بالتأمين على بعض الأصول، والتي تُقدّر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية بعض المبالغ المستحقة.

تأخر بعض الشركات في سداد اشتراكات مستحقة للنقابة بلغت قيمتها نحو 660 ألف جنيه.

وأكد عبد الله أن التعاون القائم بين الجهاز المركزي للمحاسبات والنقابة العامة ساهم في التوصل إلى أفضل الصيغ المالية والإجرائية، بما يصب في صالح أعضاء النقابة ويحافظ على مواردها، مشيدًا في الوقت ذاته بـ"نقابة الغزل والنسيج" كواحدة من أكثر النقابات التزامًا وتعاونًا مع توصيات الجهاز وحرصًا على تطبيق المعايير الرقابية والمالية بدقة.

فيما أعرب يعقوب يوسف، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، عن تقديره العميق للحركة العمالية المصرية، موجهًا تحية خاصة إلى عمال مصر وأعضاء نقابة الغزل والنسيج على ما يمثلونه من تاريخ عريق ومشرف في ميدان العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال.

وأشار يوسف إلى أن الاتحاد الحر لعمال البحرين يثمّن الدور الريادي لنقابة الغزل والنسيج في قطاع استراتيجي يشكل نسيج الاقتصاد المصري، مؤكداً إيمان الاتحاد بضرورة وحدة العمل النقابي العربي من أجل تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى معيشة العمال في مختلف الدول العربية.