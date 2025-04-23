شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق: محطة العاصمة للقطار السريع أكبر محطات الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق، أن محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، من اكبر محطات شبكة القطار الكهربائي السريع، وستكون تبادلية تربط بين القطار والقطار الخفيف وعدد من المواصلات، مشيرا إلى أن الخط سيضيف الكثير لمصر، فضلا عن خلق محور تنموى لوجستى، بالإضافة إلى ربط الموانئ.

وأضاف جويلى، خلال جولة صحفية بمحطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، أن الخط يدعم تجارة الترانزيت ويدعم الموانئ وكذلك ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، على سبيل المثال مصنع الألومنيون بنجع حمادى والمناطق الصناعية بجرجا وغسرها، وربط المناطق السياحية والتنمية الزراعية بطول مسار الشبكة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الشبكة تتكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذلك خدمة حركة نقل الركاب والبضائع والمساهمة في تنشيط الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتنشيط السياحة بكافة أنواعها لمروره بالعديد من المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من المزارات الثقافية والدينية.

جدير بالذكر، أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.