رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعة يشاركون الطلاب مباراة كرة قدم

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد والدكتور أحمد رجب نواب رئيس الجامعة والدكتور محسن صالح عميد كلية الاثار طلاب أسرة من أجل مصر فى مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية للجامعة.



رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعة يشاركون الطلاب مباراة كرة القدم بالمدينة الرياضية

وكان شارك الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد رجب والدكتور محمود السعيد نواب رئيس الجامعة والدكتور محسن صالح والدكتورة ثريا البدوى والدكتورة ايمان هريدى عمداء كليات وفرج عيد نائب مدير الادارة العامة لرعاية الشباب فى ماراثون طلاب الجامعة وبمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق حرص الجامعة على الاهتمام بتنظيم وتنوع الأنشطة الطلابية ومشاركة قيادات الجامعة يعكس أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الانشطة الطلابية لافتا الى أن الجامعة وضعت خطة شاملة للأنشطة الطلابية المتنوعة سواء الثقافية او الرياضية او الاجتماعية بهدف اكتشاف المواهب ودعم الطلاب.