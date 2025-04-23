شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة فى چنيڤ بحضور السفير والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، قداس بـ عيد القيامة المجيد في كنيسة السيدة العذراء، بچنيڤ، بمشاركة القس مينا نمر كاهن الكنيسة، وعدد كبير من أبناء الكنيسة هناك.

حضر أثناء القداس لتقديم التهنئة السفير محمد نجم، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري، والسفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في چنيڤ، والسيدة حرمه، والمستشار أمجد رزق، القنصل المصري العام في برن، والمستشار محمد الغيطاني، نائب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في چنيڤ، والمستشار خالد عطا الله، القنصل المصري العام في چنيڤ، وأحمد بلال، مدير البروتوكول بالقنصلية المصرية في چنيڤ، والسيدة هبة شاكر، ملحق الشؤون القنصلية بالقنصلية المصرية في چنيڤ، و أحمد بدوي، نائب رئيس الجالية المصرية في سويسرا

وألقى السفير المصري كلمة التهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأقباط المهجر بمناسبة العيد.