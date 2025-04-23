رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعة يشاركون الطلاب ماراثون للدراجات

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق حرص الجامعة على الاهتمام بتنظيم وتنوع الأنشطة الطلابية ومشاركة قيادات الجامعة يعكس أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الانشطة الطلابية، لافتا الى أن الجامعة وضعت خطة شاملة للأنشطة الطلابية المتنوعة، سواء الثقافية او الرياضية او الاجتماعية بهدف اكتشاف المواهب ودعم الطلاب.

محمد يوسف

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