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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعة يشاركون الطلاب ماراثون للدراجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد رجب والدكتور محمود السعيد نواب رئيس الجامعة والدكتور محسن صالح والدكتورة ثريا البدوى والدكتورة ايمان هريدى عمداء كليات وفرج عيد نائب مدير الادارة العامة لرعاية الشباب فى ماراثون طلاب الجامعة وبمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر.
وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق حرص الجامعة على الاهتمام بتنظيم وتنوع الأنشطة الطلابية ومشاركة قيادات الجامعة يعكس أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الانشطة الطلابية، لافتا الى أن الجامعة وضعت خطة شاملة للأنشطة الطلابية المتنوعة، سواء الثقافية او الرياضية او الاجتماعية بهدف اكتشاف المواهب ودعم الطلاب.
قيادات الجامعة يشاركون الطلاب ماراثون للدراجات أمام مبنى القبة
ماراثون طلاب الجامعة
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