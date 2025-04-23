شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح تحاليل هامة للحماية من مضاعفات مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن كل تحليل طبى يساعد ويحافظ على الصحة، مشيرة إلي أن التحاليل اللازمة لاكتشاف مرض السكر تشمل :-

- تحليل سكر صائم

- ⁠تحليل سكر فاطر

- ⁠تحليل سكر تراكمي

بينما أهم التحاليل الدورية التى يجب عملها سنويا حال الاصابة بمرض السكر:

- وظائف الكبد والكلى

- ⁠الدهون والكوليسترول في الدم

- ⁠الغدة الدرقية

- ⁠زلال البول

- ⁠حساسية القمح للأطفال اللي عندهم سكر من النوع الأول

وقالت : يجب الاطمئنان على صحة القلب والعيون والأسنان مشيرة إلي أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي