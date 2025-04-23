شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بعد ذروة الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أبريل ، بعد الأجواء شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد الساعات الماضية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 17 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 23 درجة.

قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.