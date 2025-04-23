شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادى والتجارى مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، الحرص على توطيد التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية فى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك خلال استقباله لوفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف اليوم الأربعاء، بأن الوزير أشاد بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأبرز الوزير عبد العاطي عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضي في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما تناول محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وتناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بمصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

ودار لقاء تفاعلي بين الوزير عبد العاطي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.