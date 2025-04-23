شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تأهيل 16 بوابة بقناطر إدفينا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من عام 2025.

أكد على ضرورة الإلتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الإستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف أن أعمال الصيانة والتأهيل والتدعيم ورفع كفاءة التشغيل للمنشآت المائية على مستوى الجمهورية يمثل دوراً حيوياً في رفع كفاءة المنظومة المائية وتحسين عملية توزيع التصرفات المائية على الترع الرئيسية والفرعية، مما يُسهم فى تحسين كفاءة الري بشكل عام وتحقيق عدالة توزيع المياه ووصولها للنهايات بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة.

تضمن التقرير متابعة تنفيذ 29 عقد تشتمل على أعمال الصيانة والتدعيم والتأهيل ببرامج زمنية تتراوح ما بين عام وعام ونصف ، حيث تم الانتهاء من عمليات " صيانة الكباري التابعة لمجموعة قناطر الدلتا - تأهيل 16 بوابة علوية بقناطر إدفينا - تأهيل العناصر الكهروميكانيكية لتشغيل بوابات فم ترعة السلام - إحلال وتجديد كوبرى البليدة على ترعة الجيزة - صيانة وتحديث قنطرة حجز دنشال على ترعة الخندق الشرقي "، كما تم خلال الربع الأول من العام وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، ونهو معالجة البيارات لقناطر بحر تيرة الجديدة وحجز الراهبين وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة حجز أبو الشقوق.

كما يجرى تنفيذ عدد من العمليات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة وهى "صيانة قنطرة فم الرياح التوفيقي وقنطرة فم الرياح المنوفي الجديد - إعاده تأهيل ورفع كفاءة الهويس الملاحي لقناطر ادفينا المرحلة الثالثة - تدعيم قنطرة فم سامول على بحر المعاش - تأهيل قناطر حجز بسيون وبلتاج وصرد والصافية - صيانة قناطر حجز سرياقوس - صيانة وتحديث قنطرة حجز أبو الشقوق - صيانة ورفع كفاءة تشغيل قنطرة شبراباص على ترعة الباجورية - وصيانة قنطرة فم ترعة الباجورية - صيانة قنطرة البستان على ترعة النوبارية".

